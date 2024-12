Star Wars: Ahsoka Stagione 2 ha ancora una volta un solo sceneggiatore: ecco chi è

La notizia potrebbe non far piacere ad alcuni, visto che la trama della prima stagione di Star Wars: Ahsoka - nel finale precisamente - non è stata apprezzata appieno.

Star Wars: Ahsoka tornerà con la stagione 2 , per la gioia del fan della serie. Non sappiamo ancora quando, ma abbiamo un aggiornamento su chi sta scrivendo la serie: è ancora una volta Dave Filoni , Chief Creative Officer presso Lucasfilm.

Le parole di Filoni e come ha gestito negli ultimi anni Star Wars (SPOILER)

"Santo cielo! Sono molto coinvolto anche in questa stagione. L'ho scritta io e sono ancora l'unico scrittore, quindi mi diverto a farlo. Ma è una sfida, naturalmente, e lavorare su alcuni di questi archi narrativi e assicurarsi che il risultato finale sia eccitante per i fan, dal mio punto di vista, è stata una sfida", ha detto Filoni a Extra TV, durante la prima di Star Wars: Skeleton Crew.

Ahsoka

"So che i fan sono interessati a sapere come proseguiranno alcune delle cose che ho sviluppato nella Stagione 1, quindi sì... Ma sono abbastanza soddisfatto! Vedremo. Adoro lavorare con quella squadra, adoro lavorare con Rosario [ndr, l'attrice di Ahsoka], quindi non vedo l'ora di tornare in quella storia ..... È il mio prossimo progetto, credo, tra le mie tante cose".

Ricordiamo che Filoni è stato il principale artefice del personaggio di Ahsoka Tano e del suo arco narrativo nella saga di Star Wars. Ha co-creato il personaggio insieme a George Lucas e l'ha resa protagonista della serie animata Clone Wars, per poi riportarla nella serie sequel Star Wars Rebels come importante agente che ha contribuito a formare la Ribellione.

Filoni ha portato Ahsoka nell'era della Nuova Repubblica attraverso The Mandalorian, dove cercava ancora di risolvere le questioni in sospeso di Star Wars Rebels. In realtà, la serie spinoff di Ahsoka è stata più che altro una continuazione live-action di Rebels (con un importante salto temporale), in quanto Filoni ha riunito Ahsoka ai suoi compagni di squadra di Rebels, Sabine Wren, Hera Syndulla ed Ezra Bridger, rimettendo anche al centro della trama la minaccia del Grand'Ammiraglio Thrawn.

Vi segnaliamo infine che abbiamo visto i primi 3 episodi della nuova miniserie Star Wars: Skeleton Crew su Disney+.