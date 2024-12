MEGA Pokémon Showcase - Charmander arriva al minimo storico dopo mesi di prezzo fisso su Amazon

Le offerte Amazon di oggi permettono di fare (o farci) un regalo natalizio a basso prezzo perfetto per i fan di Pokémon. Si tratta precisamente del set MEGA Pokémon Showcase - Charmander, perfetto per l'esposizione. Lo sconto è del 32% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo consigliato è 24,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma: arriva dopo mesi e mesi di prezzo fisso. Sono disponibili altri set con diverse forme Pokémon, ma attualmente non sono in sconto.