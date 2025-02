Steam Deck domina il mercato dei portatili da gioco basati su PC, ma le vendite sono ancora piuttosto limitate

Le stime si basano sulle vendite di Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go e MSI Claw dal 2022 al 2024, più una stima delle vendite previste per il 2025, che portano a un totale di poco meno di 6 milioni di unità.

Lo studio di IDC è particolarmente interessante perché consente di avere un'idea realistica dell'estensione di questo nuovo mercato, che si conferma di nicchia ma comunque persistente e forse destinato a incrementare di importanza in futuro, sebbene al momento non mostri particolari tendenze alla crescita .

Non si hanno dati ufficiali precisi, ma secondo le stime effettuate da IDC, un gruppo di analisti di mercato, sembra proprio che Steam Deck stia dominando il mercato dei portatili da gioco basati su PC , guardando alle vendite stimate che risultano ancora piuttosto limitate per i tre anni in cui il dispositivo Valve è stato in vendita.

Diffusione ancora limitata ma Steam Deck domina

In base a quanto rilevato da IDC, pare che le vendite complessive di Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go e MSI Claw negli ultimi anni siano le seguenti:

2022 - 1.620.000

2023 - 2.867.000

2024 - 1.485.000

2025 (stima) - 1.926.000

Il totale ammonta dunque a poco meno di 6 milioni di unità per quanto riguarda tutti i modelli presi in considerazione, dunque si conferma una diffusione piuttosto limitata per questi dispositivi, ancora piuttosto costosi e non molto popolari ma che hanno comunque una certa presenza sul mercato.

Steam Deck

La tendenza non sembra crescere, visto che le stime per il 2025 si pongono comunque al di sotto di quanto è stato raggiunto dal 2023, per il momento l'anno con la maggiore espansione di questi prodotti.

Da notare che gran parte delle vendite è da collegare a Steam Deck: la macchina Valve ha praticamente coperto tutte le vendite del 2022, e pare che circa il 50% delle vendite del 2023 e il 48% di quelle del 2024 appartengano a Steam Deck, a conferma dello strapotere del portatile in questione.