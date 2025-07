Meta è al lavoro su dei chatbot proattivi che ti scrivono per primi per combattere la solitudine

Si tratterebbe di una novità sicuramente molto interessante e che, stando a quanto trapela da casa Meta, avrebbe anche un impatto sociale per tentare di combattere la solitudine si alcuni utenti. Questi assistenti digitali, attivi su Facebook e Instagram, sarebbero, dunque, in grado di ricordare le conversazioni passate, inviare messaggi personalizzati e riprendere il dialogo anche senza un nuovo input da parte dell'utente .

Il progetto "Omni"

Il progetto, chiamato in codice "Omni", è stato reso possibile grazie al lavoro degli AI Studio, la piattaforma di Meta lanciata nel 2024 che permette a chiunque, anche senza competenze tecniche, di creare personaggi virtuali personalizzati, come chef, artisti, designer o figure immaginarie. Il funzionamento sarebbe, dunque, semplice ma regolato: un bot può inviare un solo messaggio non richiesto, e solo entro 14 giorni dall'ultima interazione.

Questo sistema evita che il bot diventi invadente, mantenendo un tono amichevole e coerente con la personalità assegnata. Inoltre, i bot non affrontano argomenti delicati o emotivamente complessi, a meno che non sia l'utente a farlo per primo. E, infine, potrà farlo solo se sono stati scambiati, in precedenza, almeno 5 messaggi.