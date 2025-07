Death Stranding 2: la lista completa delle ricompense, tutti i gadget e come ottenerli

Nel mondo postapocalittico di Death Stranding 2 la civiltà è ancora divisa in strutture isolate, quindi il compito di Sam è quello di riconnettere le comunità alla rete chirale e fornire a tutti gli abitanti del Messico e dell'Australia l'aiuto di cui hanno bisogno. Questa dinamica non costituisce solamente il fulcro del sistema di gameplay basato sulle consegne, ma diventa anche l'architrave del sistema di progressione, perché ogni singola struttura in cui s'imbatte il protagonista gli farà dono di nuovi progetti per costruire strutture, armi, gadget e veicoli che renderanno molto più gustosa l'esplorazione del mondo aperto.

Molte delle strutture che raggiungerete sono legate alla missione principale, poi ci sono diversi prepper segreti e opzionali nascosti nel mondo di gioco, ma potrete sbloccarle e massimizzarle in qualsiasi momento. L'incremento del legame con le strutture avviene generalmente completando ordini o consegnando carichi smarriti per ricevere Mi Piace e guadagnare nuove stelle, in modo tale da sbloccare nuovi progetti. In questa guida analizzeremo tutte le strutture, tutte le ricompense e come ottenerle in Death Stranding 2, in modo tale da offrirvi un quadro completo dei legami che vale la pena massimizzare il prima possibile.