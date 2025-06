Un puzzle game capolavoro è stato aggiornato su Steam per la prima volta dopo 11 anni

The Swapper è un puzzle game capolavoro che merita di essere giocato ancora oggi. Lo merita soprattutto dopo l'ultimo aggiornamento , arrivato a ben 11 anni di distanza dal precedente . The Swapper fu pubblicato nel 2013. Stiamo parlando di un titolo d'ambientazione fantascientifica incentrato sul potere di creare cloni del personaggio principale, che offre dei puzzle ingegnori, spesso davvero intricati, comunque vari e soddisfacenti da risolvere. Inoltre ha anche una storia bellissima, che tiene incollati allo schermo fino alla fine dell'avventura. Cosa volere di più?

Un classico ancor più classico

Anche la grafica è invecchiata molto bene, ma non abbastanza stando allo studio di sviluppo Facepalm Games, che ha deciso di aggiornarla, apportando anche altre modifiche al gioco.

Un puzzle di The Swapper

"Lo scopo iniziale dell'aggiornamento era di correggere il bit rot accumulato nel tempo, ma non abbiamo resistito e abbiamo aggiunto anche qualche miglioria visiva, sonora e nei comandi per rendere l'esperienza un po' più fluida." Ha scritto il team di sviluppo.

Le varie modifiche, che altri avrebbero fatto pagare almeno 10 dollari, includono l'aggiunta di un leggero dithering, i contorni migliorati quando è attiva la profondità di campo, texture aggiornate e anti-aliasing per il bump map. Anche l'audio è stato migliorato, con un panning sonoro più naturale e degli effetti sonori per i testi leggermente più forti. Infine, l'update comprende numerose correzioni di bug, da piccoli dettagli come un refuso nei sottotitoli, fino alla risoluzione di un problema che causava un "fallimento catastrofico" quando si accedeva a dei terminali nascosti.

Secondo Facepalm le modifiche visive e sonore sono "abbastanza sottili da passare inosservate senza osservarle con attenzione", per questo è stato aggiunto su Steam un ramo legacy che mantiene tutte le modifiche essenziali e che consente ai giocatori di vedere com'era il gioco prima dell'aggiornamento. Infine, il gioco è ora verificato per Steam Deck, l'ibrido tra una console portatile e un PC di Valve. La verifica è avvenuta dopo il lancio della patch.