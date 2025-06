Questo piatto al curry a tema Mega Charizard potrebbe spingere i fan dei Pokémon ad andare in Giappone

A partire dal 14 giugno, i Pokémon Café di Tokyo e Osaka celebrano il ritorno delle Mega Evoluzioni, in vista dell'uscita del videogioco Leggende Pokémon: Z-A, prevista per ottobre su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. In particolare, Charizard sarà protagonista di un piatto speciale, che farà sicuramente gola a tutti i fan della serie: il Mega Evolution Charizard Flamethrower Curry Plate, in cui il Pokémon viene scolpito nel riso e raffigurato nell'atto di lanciare un fiotto di curry fiammeggiante, come se stesse usando la sua mossa preferita. Chiaramente anche le decorazioni del piatto sono a tema.