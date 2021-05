PlayStation Experience a giugno 2021 con giochi PS5 e PS VR 2, secondo un leak

Mancano poche ore all'inizio di giugno 2021 e, con l'arrivo del nuovo mese, arriveranno grandi eventi videoludici come l'E3 2021 e varie conferenze indipendenti. Sony PlayStation, per certo, non sarà parte dell'E3 2021 e i fan si aspettano quindi che la compagnia giapponese crei un proprio evento, magari una PlayStation Experience. Ora, un leak afferma che è proprio quello che accadrà, indicando data e contenuti, compresi nuovi annunci per PS5 e PS VR 2.

La fonte è 4chan (poi rimbalzata su Reddit) e non è quindi delle più credibili, ma per il momento non possiamo fare altro se non prendere atto di quanto segnalato. Viene spiegato, prima di tutto, che questa PlayStation Experience dovrebbe avere luogo il 28 giugno 2021.

Inoltre, viene detto che ci sarà spazio per vari annunci per PlayStation 4 e PS5, dedicati ai giochi in arrivo sia a breve termine (entro il 2021) che a lungo termine (2022). Ci sarebbe spazio per giochi di Guerrilla Games (ovvero Horizon Forbidden West), Santa Monica Studios (God of War Ragnarok), ma anche Capcom, Square Enix, Ubisoft, EA e vari altri. Sarebbe quindi un grande evento che mostrerebbe sia prodotti esclusivi che titoli di terze parti multipiattaforma.

Al centro dell'evento dovrebbe esserci la data di uscita di Horizon Forbidden West (indicata dal leak, come vi abbiamo segnalato) ma anche un nuovo remake creato in collaborazione tra Square Enix e Bluepoint Games.

Horizon Forbidden West sarà al centro della PlayStation Experience?

Al di là del lato software, ci sarebbe spazio per PS VR 2: non è chiaro quanto potrebbe essere mostrato, ma pare che al PlayStation Experience ci sarà modo di vedere per la prima volta il caschetto (ricordiamo che abbiamo già visto i controller).

Come sempre, quanto riportato è un rumor e nulla più. Se un PlayStation Experience dovesse veramente essere programmato per giugno 2021, in ogni caso, l'annuncio dovrebbe arrivare nell'arco di poche settimane, quindi ci basterà attendere per sapere se quanto riportato è credibile oppure no.

Nel frattempo, vi ricordiamo che potete scoprire tutti i dettagli sull'E3 2021 nella nostra FAQ.