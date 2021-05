Horizon Forbidden West: data di uscita su PS4 e PS5 al centro di un leak

Horizon Zero Dawn è stato uno dei giochi più apprezzati di PS4 ed è stato il portabandiera della recente avanzata di Sony nel mondo PC. Comprensibile quindi che moltissimi giocatori siano estremamente interessati a Horizon Forbidden West, il seguito delle avventure di Aloy. Dopo la recente presentazione abbiamo avuto varie conferme sulle qualità del gioco, ma non ci è stato detto quale sia la data di uscita su PS4 e PS5.

Una possibile risposta arriva tramite un presunto leak. La data di uscita di Horizon Forbidden West su PS4 e PS5 dovrebbe essere il 30 novembre 2021. Quanto è credibile questa informazione? Prima di tutto, la fonte non è famosa e il sito scelto per condividere questo leak è 4chan: in altre parole, abbiamo i nostri dubbi sulla veridicità del leak. Come sempre, però, non possiamo confermare, ma nemmeno smentire: non sarebbe la prima volta che un leak di 4chan reputato falso a prescindere si riveli corretto (vedasi il recente caso di Sonic Rangers).

Horizon Forbidden West

Per il momento, quindi, possiamo solo prendere atto di quanto condiviso e attendere una conferma o una smentita da parte di Sony PlayStation e Guerrilla Games. Ricordiamo anche che la data di uscita di Horizon Forbidden West potrebbe non essere ancora stata scelta in modo definito: è possibile che il team di sviluppo stia cercando di capire le date di uscita di altri grandi giochi dello stesso periodo, per potersi posizionare correttamente e massimizzare così le vendite.

Speriamo quindi che Sony dia nuove informazioni al più presto: secondo la fonte, dovremmo scoprire il tutto al prossimo PlayStation Experience. Nel frattempo, vi segnaliamo che il nostro speciale nel quale vi segnaliamo le 5 novità che ci hanno stupito di Horizon Forbidden West.