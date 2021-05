Halo Infinite: un nuovo artwork di 343 Industries ci prepara alla conferenza dell'E3 2021

In previsione della conferenza E3 2021, 343 Industries ha annunciato di aver bloccato le comunicazioni e di non voler pubblicare il classico appuntamento mensile con il suo blog di sviluppo dedicato a Halo Infinite. Fortunatamente, però, lo studio americano "non è stato di parola" e ha voluto diffondere un nuovo artwork dedicato a Halo Infinite. L'obiettivo, ovviamente, è quello di creare un po' di hype in previsione della conferenza che Microsoft e Bethesda terranno il 13 giugno 2021.

La nuova immagine sembra dedicata prevalentemente alla componente multiplayer del gioco, dato che si possono vedere diversi soldati Spartan equipaggiati con armi ed armature di diversa forma e foggia. Un'immagine che fa apprezzare la varietà di stili e oggetti cosmetici che potremo trovare nel gioco finale e che punta l'attenzione su di un aspetto un po' trascurato di Halo Infinite: il multiplayer.

Finora, infatti, ci si è concentrati sulla campagna del gioco, ma la speranza è che la conferenza E3 2021 di Microsoft e Bethesda possa sviscerare anche questo importantissimo elemento dell'esperienza di Halo.