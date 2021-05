League of Legends: il PG Nationals Summer Split 2021 sta per ripartire

Il PG Nationals Summer Split 2021, uno dei principali appuntamenti della stagione esport di League of Legends, è pronto a tornare. Il prossimo 1 giugno 2021 i migliori team italiani si sfideranno per scoprire che potrà ottenere l'accesso all'European Masters Summer 2021, l'apice della stagione competitiva del Vecchio Continente.

A partire dal 1° giugno, Macko, Mkers, Samsung Morning Stars, GG Esports, Axolotl, Cyberground Gaming, Outplayed e Gaia Esports, organizzazione esordiente entrata nel roster attraverso il Promotion Tournament, sono pronti a sfidarsi sul campo di battaglia virtuale di League of Legends per stabilire chi è il team competitivo più talentuoso della Penisola. Il torneo vedrà ben 10 settimane di playday, dove nel corso della Regular Season le migliori squadre dovranno affrontarsi per scoprire chi riuscirà ad accedere ai Playoff, valevoli per la qualificazione alle fasi finali della competizione, che culmineranno con il main event del 7 agosto.

Il Summer Split garantirà, ancora una volta, ben due slot di partecipazione agli European Masters Summer 2021, che vede sfidarsi due volte l'anno i migliori giocatori da 13 leghe regionali. Il team vincitore del PG Nationals avrà da subito accesso al Group Stage degli EU Masters, mentre il secondo passerà dai Play-In, dove potrà ottenere la possibilità di procedere alla fase a gironi ed unirsi all'altra squadra connazionale.

Il logo dei PG Nationals Summer Split 2021

La competizione avrà inizio ufficialmente martedì 1° giugno e sarà trasmessa, come sempre, in streaming sul canale Twitch ufficiale di PG Esports. I turni successivi si svolgeranno ogni mercoledì e giovedì, fino alle tanto attese finali, previste per il 7 di agosto. Non resta altro che mettersi comodi e godersi il più importante torneo italiano di League of Legends del 2021: il PG Nationals sta per iniziare.