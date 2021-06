Ghost Of Tsushima: Director's Cut per PS4 e PS5 è stato classificato dall'ESRB

L'ente americano di classificazione dei videogiochi ESRB, ha inserto nei suoi database Ghost Of Tsushima: Director's Cut. Senza timore di smentita si tratterebbe della versione definitiva e completa di tutti i DLC e forse persino qualche contenuto inedito dell'ottimo action open world per PS4 e PS5. Una versione che, però, non è mai stata confermata: che l'annuncio sia imminente?

Di Ghost of Tsushima si è parlato recentemente, soprattutto per quanto riguarda la copertina che ha perso la scritta Only on PlayStation. Una delle possibili spiegazioni, oltre all'arrivo su PC, poteva essere che Sony si stava preparando alla pubblicazione del gioco anche su PS5. Piattaforma sulla quale il colosso giapponese non riporta quella dicitura.

A distanza di pochi giorni arriva involontariamente dall'ESRB una possibile conferma di questa teoria. Il gioco è stato classificato su PlayStation 4 e PlayStation 5 nella sua versione Director's Cut. Una versione che potrebbe contenere tutto quello che è stato pubblicato finora e persino qualcosa di più, ovvero quei "contenuti tagliati dal regista" che danno il nome a questa edizione. Che si tratti dell'espansione di Ghost of Tsushima di cui si è parlato in questi giorni?

La pagina ESRB di Ghost Of Tsushima: Director's Cut

In attesa di una conferma ufficiale diteci: vi piacerebbe una simile edizione?