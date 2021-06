Windows 11: prima beta disponibile al download, come provarla e tutti i dettagli

Microsoft ha messo a disposizione una prima versione beta di Windows 11, di cui può essere effettuato il download ma seguendo una certa procedura e solo se si rientra in determinati parametri, per cui vediamo quali sono le informazioni da sapere prima di procedere con la prova.

Prima di tutto c'è la necessità di rientrare nei parametri hardware richiesti: abbiamo visto che Microsoft sta lavorando per abbassare i requisiti di sistema, ma per il momento sappiamo che Windows 11 supporta CPU 8th Gen Intel Core o 2nd Gen AMD Ryzen in su, per ora.

Questo significa che c'è bisogno di un hardware piuttosto prestante per prendere parte alla prova di Windows 11, compreso anche l'ostacolo della presenza del modulo di sicurezza TPM 2.0.

Inoltre, è necessario far parte del circuito Windows Insider, ovvero registrarsi al programma che consente di provare in anteprima le versioni preliminari del software, assumendosene anche i rischi.

Chi rientra in questi due parametri, ovvero hardware supportato e presenza nel circuito Insider, può procedere con la prova, ma anche chi non vi rientra può effettuare il download, purché abbia fatto parte in precedenza del programma Insider, almeno finché il sistema operativo non verrà distribuito in forma stabile.

Sul Dev Channel è dunque disponibile la versione 22000.51 di Windows, ovvero la beta di Windows 11 attualmente scaricabile. Per procedere con il download, se si rientra nei requisiti hardware, è necessario registrarsi al programma Insider.



Per entrare a far parte del programma Insider basta seguire queste istruzioni: dobbiamo dirigerci su Impostazioni - Cronologia e Sicurezza - Programma Windows Insider. Da qui bisogna impostare il Canale Dev e a questo punto su Windows Update dovrebbe iniziare il download della nuova build del sistema operativo.

Bisogna considerare che il canale Dev è quello più preliminare, che dunque risulta meno stabile e più "rischioso" in termini di possibilità di incappare in bug e problemi. Una versione più stabile di Windows 11 verrà rilasciata con la Beta vera e propria all'interno del canale dedicato a tale versione, prevista nel corso dell'estate.

Per tutte le informazioni emerse finora, vi rimandiamo allo speciale su data d'uscita, prezzo, informazioni e funzioni del nuovo sistema operativo di Microsoft e alla vera e propria prova del nuovo sistema operativo di Microsoft: dalle novità all'esperienza d'uso.