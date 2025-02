Call of Duty: Black Ops 6 riceve nuove mappe multiplayer con l'arrivo della Stagione 2 Reloaded

Call of Duty: Black Ops 6 va avanti e riceve in questi giorni la Season 2 Reloaded , e con questa anche nuove mappe multiplayer come quelle presentate nel trailer riportato qui sotto, incentrato in particolare su Grind Ooze e Bullet.

Le due nuove mappe

Grind Ooze è una delle mappe preferite appartenenti al catalogo di Call of Duty: Black Ops 2, che ritorna in versione migliorata e aggiornata con la Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 6, riportando in auge le caratteristiche classiche di questa.

Troviamo dunque la storica half pipe e lo skate park in cui combattere, per una mappa incentrata sui combattimenti 6v6 di medie dimensioni, che propone elementi all'aperto e zone al chiuso, fornendo in questo modo diverse situazioni di gioco.

Bullet è invece una nuova mappa di piccole dimensioni, incentrata sugli scontri 6v6 e 2v2 e ambientata su un lussuoso treno. Questo ovviamente rende le cose particolarmente interessanti, perché gli scontri si svolgono in maniera ravvicinata all'interno di questi vagoni ampi ma chiaramente non molto estesi rispetto a zone di gioco più classiche.

Tra queste due mappe, le Ninja Turtles e diverse ricompense da conquistare, i contenuti non mancano anche in questa mandata.