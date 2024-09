Il nuovo aggiornamento di Helldivers 2 modifica oltre 30 armi e Stratagemmi, ecco quando sarà disponibile

Sarà disponibile a partire dal 17 settembre e stando quanto riferito andrà a modificare in maniera più e meno sostanziale oltre 30 tra armi e Stratagemmi di vario genere, oltre a modificare i parametri penetrazione delle armature, delle armi anti-carro, delle armature dei nemici e i valori della salute per rendere l'esperienza di gioco più appagante.

Modifiche per armi, Stratagemmi e nemici

Entrando più nello specifico, il team di Helldivers 2 ha affermato che sta revisionando alcuni dei nemici del gioco in modo tale che sia più soddisfacente eliminarli utilizzando i giusti strumenti, al tempo stesso assicurandosi che rimangono delle minacce da non sottovalutare. In particolare gli Automaton avranno un'armatura meno resistente e verrà limitato il numero di razzi sparati da alcune tipologie di unità come i Devastator e le Gunship. Allo stesso modo verranno ritoccati i valori delle corazze dei Terminidi, in paricolare quelle dei Charger, Impaler e Bile Titan.

Per quanto riguarda le armi, tra quelle che subiranno delle modifiche troviamo l'Autocannon, l'Heavy Machine Gun e il fucile anti-materiali, che risulteranno più efficaci in favore di un maggiore opzioni valide in termini di possibili loadout. Verrà aumentata anche l'efficacia dei lanciafiamme.