Un TV da 100 pollici a meno di 2000 euro: Xiaomi TV MAX e S Mini LED del 2025 hanno una data di uscita

Xiaomi TV MAX 2025

La serie MAX 2025 è progettata per offrire un'esperienza di visione simile a quella del cinema. Seguendo il trend dei TV di grandi dimensioni, è disponibile nei formati da 85 e 100 pollici e si distingue per il suo ampio display QLED a tutto schermo e senza cornici. La tecnologia di compensazione del movimento MEMC e il refresh rate di 144Hz (fino a 240Hz in modalità Game Boost) assicurano una riproduzione fluida e senza interruzioni, ideale per film d'azione, eventi sportivi e videogiochi.

Xiaomi TV Max hanno Google Assistant integrato

L'integrazione di Google TV offre accesso a un'ampia gamma di contenuti, tra cui film, app e giochi. La qualità audio è garantita dalla tecnologia Dolby Atmos e da due altoparlanti da 15W, che dovrebbero offrire un suono stereo potente e avvolgente. Xiaomi TV MAX 2025 integra inoltre funzionalità di intelligenza artificiale per l'elaborazione delle immagini, con AI PQ per una qualità superiore e AI SR per una risoluzione più nitida.

Il prezzo è più basso di quanto immaginavamo:

85 pollici: 1.299,99 euro

100 pollici: 1.999,99 euro

La serie Xiaomi TV MAX 2025 sarà disponibile su mi.com a partire dal 28 novembre 2024.