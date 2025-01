La linea Samsung Galaxy Book5 è in prenotazione su Amazon con uno sconto, tra i 200€ e i 500€

Tramite Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di un Samsung Galaxy Book5 360, Galaxy Book5 Pro e Galaxy Book5 Pro 360 con 200€ di sconto al check-out. La data di uscita è il 24 gennaio per il modello Pro, il 29 gennaio per il modello Pro 360 e il 4 febbraio per il modello 360. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta inoltre di una prenotazione a prezzo minimo garantito: se fate la prenotazione e poi il notebook viene scontato, tale nuovo prezzo più basso sarà applicato in automatico al vostro ordine. I prodotti sono venduti e spediti da Amazon.

Inoltre, se pagate con Amex (American Express) potete ottenere altri 300€ di sconto. I prezzo indicati qui sopra non calcolano ancora gli sconti.