Il bundle di Nintendo Switch 2 con Leggende Pokémon: Z-A è preordinabile da gamelife

Quale occasione migliore per i fan di Nintendo e dei Pokémon di fare il salto nella nuova generazione? Il bundle sarà disponibile dal 16 ottobre 2025 , in concomitanza con l'uscita mondiale del gioco.

Dettagli dell'offerta

Vediamo i vantaggi e i dettagli del bundle:

Contenuto: Il bundle include la console Nintendo Switch 2 (in versione standard) e un codice per scaricare la versione digitale di Leggende Pokémon: Z-A.

Prezzo: Il costo totale è di 509,99 €, garantendo un risparmio di oltre 30 € acquistando i due prodotti singolarmente.

Prenotazioni: È possibile preordinare il bundle da subito online su Gamelife.it e Multiplayer.com.

Uno dei personaggi di Leggende Pokémon: Z-A

Per rendere il passaggio alla nuova console ancora più conveniente, sono state attivate delle promozioni basate sulla permuta della propria console usata. Portando indietro una vecchia piattaforma da gioco, si potrà ottenere uno sconto significativo sul prezzo del bundle. Ad esempio, è possibile acquistare il bundle Nintendo Switch 2 + Leggende Pokémon: Z-A a soli 299,99 € permutando una Nintendo Switch OLED e due giochi validi per l'offerta.

Ecco le valutazioni specifiche per le console Nintendo:

Sconto di 210 €: Portando Nintendo Switch OLED + 2 giochi idonei.

Sconto di 180 €: Portando Nintendo Switch (modello 2019) + 2 giochi idonei.

Sconto di 140 €: Portando Nintendo Switch Lite + 2 giochi idonei.

È possibile permutare anche altre console come PS5, Xbox Series e PS4. Nel caso, per farle valutare dovete recarvi in un negozio fisico. Vi ricordiamo che Leggende Pokémon: Z-A sarà disponibile anche per la prima Nintendo Switch, ma la versione per Nintendo Switch 2 beneficerà di una risoluzione e un framerate superiori.

Inoltre, potete trovare anche altre offerte a tema Pokémon andando su Gamelife.