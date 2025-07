Demon Stone e Dragonshard saranno presto ripubblicati su Steam, facendo tornare due classici di D&D

Usciranno entrambi a metà agosto e offriranno ciascuno un'esperienza distinta. Considerando che uno, Demon Stone, è un action con elementi da gioco di ruolo e l'altro, Dragonshard, è uno strategico in tempo reale, la cosa non stupisce.

SNEG, editore che si occupa di giochi classici per PC, e Hasbro, hanno annunciato l'imminente uscita su Steam di due titoli classici con licenza ufficiale di Dungeons & Dragons: Dragonshard e Forgotten Realms: Demon Stone .

Dettagli sui due giochi

Dragonshard fu lanciato originariamente nel 2005 e ritornerà in una riedizione rispettosa, con l'aggiunta di qualche opzione per modernizzarlo un po': supporto per risoluzioni moderne, salvataggi e profili compatibili con la localizzazione, timer e fisica più fluidi, compatibilità ASLR e altre correzioni "sotto il cofano".

Alcune creature di Dragonshard

Ambientato nel mondo di Eberron, Dragonshard vede il giocatore comandare eserciti di varie specie per controllare, proteggere o distruggere il potente Cuore di Siberys. Ottenere questo onnipotente artefatto scatenerà tutta la sua potenza, buona o malvagia, sul mondo intero.

Demon Stone risale al 2004. Anch'esso è stato rimasterizzato per girare meglio sui computer moderni. Vanterà quindi avvio e gameplay più fluidi, ridimensionamento widescreen corretto, modalità senza bordi/finestra, ombre ottimizzate, supporto completo per controller XInput con vibrazione e hot-plugging, audio regolabile e un nuovo menu delle impostazioni di gioco per i PC moderni.

Disonorati dalla loro patria, all'inseguimento del proprio destino, uniti dal fato, un Guerriero, uno Stregone e una Ladra. In una terra di mistero e incanto, devono trovare la Pietra Demoniaca e fermare una guerra prima che i Reami siano condannati per sempre.