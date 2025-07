Wi-Fi 8 sempre più vicino: la nuova generazione punta su IA, bassa latenza e connessioni ultra-affidabili

Il nuovo standard è oggetto dei lavori del gruppo IEEE802.11bn e si inserisce nel progetto "Ultra High Reliability" (UHR) , con il contributo diretto di aziende come Qualcomm Technologies. Le prime anticipazioni indicano un salto di qualità nella gestione della latenza, del roaming e delle interferenze radio, elementi cruciali per le applicazioni critiche che richiedono risposte in tempo reale.

Mentre lo standard Wi-Fi 7 deve ancora consolidarsi come standard, l'attenzione degli sviluppatori è già rivolta alla prossima generazione della connettività wireless. Si tratta del Wi-Fi 8, una tecnologia attualmente in fase di definizione ma che promette di cambiare radicalmente il modo in cui si gestiscono le reti, sia in ambienti domestici che professionali.

I dettagli su Wi-Fi 8

Uno degli aspetti centrali del Wi-Fi 8 sarà l'integrazione dell'intelligenza artificiale a più livelli della rete. L'obiettivo non è solo l'ottimizzazione automatica dei parametri di connessione, ma anche l'adattamento dinamico a scenari in continua evoluzione, come nel caso di ambienti industriali, reti ospedaliere o contesti urbani ad alta densità di dispositivi. La presenza dell'IA permetterà di ridurre la latenza e aumentare la stabilità delle connessioni anche in condizioni avverse.

La timeline dei prossimi passi nello sviluppo di Wi-Fi 8

I primi obiettivi tecnici parlano di un incremento del throughput del 25% in ambienti complessi, una riduzione della latenza sempre del 25% al 95° percentile e un calo analogo nella percentuale di pacchetti persi durante il passaggio tra access point. Si tratta di parametri fondamentali per applicazioni come i droni autonomi, i sistemi di robotica collaborativa e le piattaforme di monitoraggio sanitario.

Le innovazioni introdotte includono anche una migliore gestione del roaming grazie ai cosiddetti "Single Mobility Domains", che puntano a minimizzare l'interruzione delle connessioni durante gli spostamenti dei dispositivi. La nuova architettura permetterà inoltre un coordinamento più efficace tra più access point, aumentando l'efficienza in ambienti dove sono presenti numerosi dispositivi connessi contemporaneamente.

Un ulteriore miglioramento riguarda la gestione delle interferenze tra diverse tecnologie radio. Wi-Fi, Bluetooth e UWB potranno coesistere sullo stesso dispositivo in modo più efficiente, grazie a un'allocazione intelligente delle risorse radio. Questo comporta una maggiore affidabilità del segnale anche in presenza di molte fonti di trasmissione ed è un miglioramento che avrà ripercussioni anche nel gaming online.

Non meno importante è l'aspetto energetico. Il Wi-Fi 8 sarà progettato per ridurre i consumi sia lato access point sia lato dispositivo, con modalità operative più efficienti dal punto di vista della gestione della batteria e della trasmissione dati. Una caratteristica pensata per rispondere alla crescente diffusione di dispositivi IoT e wearable, dove la durata dell'autonomia è un elemento chiave.

In ambito aziendale, queste innovazioni potrebbero abilitare spazi di lavoro sempre più dinamici, in cui sistemi automatizzati, veicoli a guida autonoma e sensori industriali comunicano in tempo reale senza necessità di infrastrutture cablate. In ambito domestico, invece, il Wi-Fi 8 dovrebbe rendere più stabile l'esperienza di streaming, gaming online, realtà aumentata e applicazioni sanitarie, anche in presenza di molti dispositivi attivi contemporaneamente.

Wi-Fi 8 vuole cambiare l'infrastruttura sulla base dello standard IEEE802.11bn, previsto per il completamento nel 2028. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Qualcomm mantiene Samsung nel piano di produzione a 2nm di Snapdragon 8 Elite.