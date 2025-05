Dead by Daylight collabora con Five Nights at Freddy's, The Witcher e non solo

Behaviour Interactive ha svelato dei contenuti a tema Five Nights at Freddy's per Dead by Daylight, indicando anche che Matthew Lillard doppierà Springtrap, il nuovo killer. Si tratta di un coniglietto animatronico malvagio, noto anche come Yellow Rabbit o Spring Bonnie, e sarà disponibile come outfit leggendario quando arriverà la collezione.

Behaviour definisce Five Nights at Freddy's la "collaborazione su licenza più richiesta nella storia di Dead by Daylight", quindi i fan dovrebbero essere entusiasti di sapere che la raccolta di contenuti includerà anche una mappa "Freddy Fazbear's Pizza", che pare sia piena di Easter Eggs e sorprese da scoprire. Ulteriori notizie, compresa una data di uscita specifica, dovrebbero arrivare nel prossimo futuro.