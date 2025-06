Xiaomi Smart Band 10 è ufficiale: ecco specifiche e prezzo, sarà un nuovo best-buy?

Xiaomi Smart Band 10 è ufficiale . L'annuncio è arrivato direttamente dall'azienda cinese, che ha anche dato tutti i dettagli su specifiche e prezzo del nuovo wearable. Tante le novità, come il monitoraggio VO2 max e del tempo di recupero. Per quanto riguarda il design, invece, arriva un nuovo colore. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluse le specifiche e il prezzo.

Le specifiche tecniche di Xiaomi Smart Band 10

Partiamo come sempre dal display: Xiaomi Smart Band 10 ha uno schermo AMOLED da 1,72 pollici, con cornici simmetriche da 2 mm, 1.500 nit di luminosità e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. L'autonomia dichiarata è 21 giorni di utilizzo standard o 9 giorni con schermo sempre attivo, e la band si ricarica completamente in circa un'ora. Per quanto riguarda lo sport, ci sono oltre 150 modalità di allenamento e per sei di queste è previsto il rilevamento automatico. Tra le nuove metriche troviamo VO2 max, carico di allenamento e tempo di recupero. Il monitoraggio include anche stress, ossigenazione del sangue e frequenza cardiaca, ma senza finalità mediche.

Le tre colorazioni standard di Xiaomi Smat Band 10

Xiaomi parla anche di una modalità nuoto migliorata con un sensore a nove assi, mentre la resistenza arriva fino a 5 atm: viene promessa una precisione del 96% del conteggio delle vasche. Xiaomi ha introdotto poi un programma di ottimizzazione del sonno, che sfrutta dati come efficienza e andamento del riposo per suggerimenti personalizzati. Sempre lato precisione, si aggiunge la trasmissione via Bluetooth dei dati sulla frequenza cardiaca ai dispositivi compatibili, mentre sul fronte personalizzazione si contano più di 200 quadranti e cinque minigiochi.

La connettività è garantita dalla compatibilità con HyperOS 2 e dallo Xiaomi Smart Hub, che permette di controllare smartphone, tablet e auricolari direttamente dal polso. Le notifiche possono essere gestite con risposte rapide e modalità silenziosa, mentre la vibrazione aptica è personalizzabile.

La Smart Band 10 è già disponibile al prezzo di 49,99€ in tre colorazioni: Midnight Black, Glacier Silver e Mystic Rose. La nuova edizione Pearl White viene proposta invece a 59,99€. Fino all'11 luglio 2025, chi acquista il dispositivo potrà anche ottenere un accessorio al prezzo promozionale di 1,99€. Voi che cosa ne pensate? Può essere un best-buy? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Xiaomi presenta le AI Glasses: la risposta cinese agli occhiali smart di Meta arriva con alcune funzioni sorprendenti.