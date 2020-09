Assassin's Creed Valhalla: l'Artbook italiano è in prenotazione su Multiplayer.com

Sullo store online Multiplayer.com è disponibile per la prenotazione Assassin's Creed Valhalla - Artbook in italiano. Disponibile a partire dal 17 novembre 2020, questo pregiato volume raccoglie in 192 pagine le più belle immagini del gioco, tra artwork ufficiali e i bozzetti utilizzati per la creazione dell'universo di Eivor.

A questa pagina potrete trovare tutti i dettagli di Assassin's Creed Valhalla - Artbook in italiano. È disponibile a 28,40 euro con spese di spedizione incluse. Oltre al volume singolo, prenotabile col 5% di sconto, Multiplayer.com propone diversi interessanti bundle che potrebbero interessare tutti i fan della serie di Ubisoft.

Per esempio il pacchetto che contiene l'Artbook in italiano, il gioco in versione PS4 o Xbox One e la statua di Eivor Morso di Lupo è disponibile a 139,9 euro al posto di 160. L'Artbook in Italiano e la statua Eivor Morso di Lupo è disponibile a 79,9 euro al posto di 90, mentre l'Artbook + il gioco sono disponibili a 89,9 euro al posto di 100.

Tutte le opzioni di acquisto sono disponibili a questo indirizzo.

Ecco la descrizione del volume Assassin's Creed Valhalla - Artbook in italiano:

"Dopo aver trasportato i giocatori ai tempi dell'antica Roma, grazie a Odyssey, Assassin's Creed conduce ancora una volta i suoi fan in un viaggio attraverso la storia: l'epoca dei vichinghi!

L'Artbook di Assassin's Creed Valhalla sarà pubblicato interamente in italiano e conterrà centinaia di concept art, dipinti, bozze e render 3D, insieme a numerosi quanto dettagliati commenti e aneddoti degli del team di sviluppo.

Tutto questo offrirà un approfondimento senza precedenti - in 192 pagine a colori - a quest'ultimo incredibile capitolo del famoso franchise Ubisoft.

Benvenuti nella mitica era norrena."

Cosa ne pensate di questa offerta?