PlayStation Store: Control e Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

PlayStation Store è protagonista questa settimana di un aggiornamento corposo e interessante, caratterizzato in particolare dalla tanto chiacchierata Ultimate Edition di Control, l'unica che garantirà l'upgrade gratuito del gioco su PS5, e dall'attesa remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Non si tratta tuttavia degli unici contenuti di spessore disponibili sulla piattaforma digitale Sony. Assistiamo infatti al debutto del battle royale mistico Spellbreak, dell'interessante crossover Doraemon Story of Seasons e dell'avventura narrativa The Suicide of Rachel Foster.

Control Ultimate Edition Un'occasione ghiottissima per chi non ha ancora provato l'action shooter di Remedy Entertainment, ma al contempo uno sgarbo piuttosto marcato nei confronti di chi lo ha già acquistato con tanto di Season Pass, Control Ultimate Edition (39,99 euro) è il tradizionale pacchetto che include il gioco di base e le sue due espansioni, ma vanta anche una peculiarità: sarà l'unica versione di Control a garantire l'upgrade gratuito su PS5. Al netto delle inevitabili polemiche che hanno fatto seguito a questa controversa decisione da parte del publisher, 505 Games, non c'è dubbio che l'avventura di Jesse Faden meriti assolutamente l'acquisto, specie nell'ambito di un'edizione completa di tutti i contenuti, che include nel suo prezzo budget anche gli aggiornamenti tecnici che adegueranno l'esperienza alle piattaforme di nuova generazione.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning A otto anni di distanza dall'uscita dell'originale, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (39,99 euro) ci catapulta nuovamente nel regno di Amalur, all'interno di un lore di grande spessore creato, non a caso, dalla collaborazione fra lo scrittore R.A. Salvatore, il disegnatore Todd McFarlane e Ken Rolston, game designer della serie The Elder Scrolls. Caratterizzato in questa edizione da una grafica rimasterizzata che tuttavia non risolleva più di tanto il comparto tecnico originale, già ai tempi datato e problematico, il gioco vanta una campagna corposa e coinvolgente, che ci vedrà esplorare ampi scenari e cimentarci con spettacolari combattimenti in tempo reale, capaci di enfatizzare la vena action dell'esperienza.

Spellbreak C'è ancora spazio nell'affollatissimo filone dei battle royale? Spellbreak (gratuito) prova a ritagliarsi una sua fetta di pubblico sperimentando nuove soluzioni, nella fattispecie coinvolgendoci in match fra maghi guerrieri aperti a un massimo di quarantadue partecipanti, in cui i personaggi possono affrontarsi a colpi di incantesimi. La mappa è come al solito molto vasta e gli scontri si fanno più frequenti man mano che si restringe, ma le sei differenti classi disponibili evidenziano problemi di bilanciamento abbastanza gravi, che finiscono per avvantaggiare determinate tipologie di giocatori a discapito degli altri. Nulla che degli aggiornamenti non possano sistemare, ma bisognerà vedere se i numeri premieranno il titolo di Proletariat o meno.