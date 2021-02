Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse data di lancio per Switch, PlayStation e Xbox

Aspyr Media ha deciso di ripubblicare il classico Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse su Nintendo Switch, PlayStation4 e 5, Xbox One, Series X|S e PC. Lo ha fatto attraverso un trailer di racconta il gioco e lo presenta alle nuove generazioni di videogiocatori. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse sarà disponibile a partire dal 16 marzo 2021.

In questo gioco d'azione di Aspyr dovrete creare la vostra orda di zombi per vendicarti della città, trasformando gli umani in alleati non morti. Corre l'anno 1959 e la città di Punchbowl, in Pennsylvania, è un chiaro esempio di progresso e stile di vita all'avanguardia. Per questo sarà il teatro perfetto per far capire ai vivi che l'ordine pubblico non ha alcun potere su un non-morto a piede libero.

Si tratta quindi di un gioco d'azione sopra le righe, dove, per una volta, dovrete cercare di far vincere i non morti. Mangiando i cervelli dei vivi si potrà migliorare progressivamente il proprio arsenale organico con saliva zombi, gastrogranate e le impestanti puzze dissacranti.

Ma non solo, la chiave per la vittoria sarà la possibilità di convertire i nemici in alleati non-morti e guidare la carica degli zombi contro i vivi. Il gioco, inoltre, potrà essere giocato con un amico che giocherà nei panni di Grubbs.