Daredevil: Rinascita si mostra con un nuovo, spettacolare trailer

Marvel ha pubblicato un nuovo, spettacolare trailer di Daredevil: Rinascita, la serie televisiva che segnerà il ritorno del personaggio interpretato da Charlie Cox e che farà il proprio debutto sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal 4 marzo con i primi due episodi.

L'attore, che i fan hanno fortemente voluto indossasse nuovamente il costume del Diavolo di Hell's Kitchen, ha detto alcuni giorni fa di essere rimasto sorpreso dal grado di violenza dello show, e soprattutto che Disney e Marvel abbiano consentito tutto questo.

Il nuovo trailer da questo punto di vista non appare eloquente come il precedente, ma ribadisce i concetti alla base della serie televisiva, che si pone come un sequel diretto rispetto alle prime tre stagioni di Daredevil prodotte da Netflix.

Assisteremo dunque non soltanto al ritorno di Cox, ma anche del Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio, la Karen Page di Deborah Ann Woll, il Foggy Nelson di Elden Henson e diversi nuovi volti ineditii, come ad esempio la Heather Glenn interpretata da Margarita Levieva, che sarà il nuovo interesse amoroso di Matt Murdock.