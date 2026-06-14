Il controller Pro per Nintendo Switch 2 è in offerta su AliExpress: applica il coupon dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del controller Pro per Nintendo Switch 2: tramite l'applicazione del coupon MULTI5 (o ITPP05) è possibile ottenere uno sconto di 5€ per un costo totale e finale di 71,88€. La spedizione è prevista tra il 19 e il 24 giugno. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Il controller Pro per Nintendo Switch 2 è stato progettato per offrire un'esperienza di gioco ancora più completa, confortevole e personalizzabile. Grazie alla sua ergonomia curata e ai materiali di qualità, rappresenta una soluzione ideale sia per le sessioni di gioco occasionali sia per quelle più intense e prolungate.