KPop Demon Hunters doveva uscire al cinema invece che su Netflix? Sony dice la sua

Continua ad esserci una certa discussione sulla scelta di lanciare KPop Demon Hunters su Netflix invece che al cinema, ma al riguardo Sony ribadisce la sua posizione, difendendo la decisione presa in quanto si trattava di un prodotto che aveva "bisogno di tempo", cosa che è difficile avere nelle sale cinematografiche.
Non è la prima volta che emerge la questione e la compagnia si era già espressa in passato al riguardo, ma in questo caso a parlare sono i responsabili di Sony Pictures Animation, che sono andati un po' più nel dettaglio a spiegare i motivi che hanno portato al lancio sulla piattaforma in abbonamento.
Kristine Belson e Damien de Froberville hanno spiegato la questione in una nuova intervista a The Hollywood Reporter, riferendo anche che tale scelta ha aiutato a raggiungere il grande successo ottenuto.
C'era bisogno di tempo
Secondo i due presidenti di Sony Animation, KPop Demon Hunters "aveva bisogno di tempo per raggiungere il pubblico", e questo si può ottenere solo attraverso le piattaforme di streaming: "doveva essere su Netflix, assolutamente", ha spiegato Belson.
"Era la tempesta perfetta, mettendo insieme le caratteristiche di quel film e le potenzialità di quella piattaforma", e la cosa è stata dimostrata dal successo ottenuto, che effettivamente ha richiesto un po' di tempo.
I due capi di Sony Animations hanno spiegato che i risultati vengono controllati attraverso tre momenti fondamentali: i primi tre giorni, a 10 giorni dall'uscite e i 28 giorni successivi al lancio, e quanto raggiunto da KPop Demon Hunters ha dimostrato la necessità di un approccio più temporeggiante.
Nei primi tre giorni i risultati sono stati piuttosto nella norma, ma poi la questione è esplosa: "Normalmente non se ne sentirebbe un gran parlare tra i 10 e i 28 giorni", spiegano nell'intervista, "ma poi abbiamo ricevuto una chiamata da Hannah Minghella [responsabile dei contenuti di animazione di Netflix] intorno al giorno 14 che ci diceva che qualcosa di grosso stava succedendo".
Sono tempi di reazione che si possono sfruttare solo nei canali di streaming e su cui non si può contare nella distribuzione cinematografica, che ha bisogno di risposte più immediate.
Il fenomeno è diventato globale, nel frattempo, con immancabile collaborazione con Fortnite l'avvicinamento al miliardo di views su Netflix.