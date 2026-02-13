KPop Demon Hunters doveva uscire al cinema invece che su Netflix? Sony dice la sua

Continua ad esserci una certa discussione sulla scelta di lanciare KPop Demon Hunters su Netflix invece che al cinema, ma al riguardo Sony ribadisce la sua posizione, difendendo la decisione presa in quanto si trattava di un prodotto che aveva "bisogno di tempo", cosa che è difficile avere nelle sale cinematografiche.

Non è la prima volta che emerge la questione e la compagnia si era già espressa in passato al riguardo, ma in questo caso a parlare sono i responsabili di Sony Pictures Animation, che sono andati un po' più nel dettaglio a spiegare i motivi che hanno portato al lancio sulla piattaforma in abbonamento.

Kristine Belson e Damien de Froberville hanno spiegato la questione in una nuova intervista a The Hollywood Reporter, riferendo anche che tale scelta ha aiutato a raggiungere il grande successo ottenuto.