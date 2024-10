Samsung è in crisi, secondo i dipendenti: salari bassi e manager inefficienti nel settore dei semiconduttori

Samsung Electronics sta attraversando un periodo di difficoltà, in particolare nella sua divisione semiconduttori. Questo almeno è quanto emerge da un sondaggio condotto dallo YouTuber 담낭이 (Damnangyi), un ex dipendente di Samsung, ora in forza a Qualcomm, ha raccolto le opinioni di 31 dipendenti (24 attuali e 7 ex), rivelando un diffuso senso di "crisi" all'interno dell'azienda.

I dipendenti intervistati lamentano una leadership focalizzata su obiettivi a breve termine, che compromette la capacità di innovazione tecnologica e la competitività dei prodotti. Il 71% degli intervistati ritiene che la velocità di innovazione di Samsung sia inferiore a quella dei concorrenti, a causa di una gestione che privilegia i risultati immediati a scapito della visione a lungo termine.