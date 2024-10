Yakuza Kiwami "sta vendendo come il pane" su Nintendo Switch, a quanto pare

Durante una recente diretta streaming, il director Masayoshi Yokoyama ha rivelato che Yakuza Kiwami "sta vendendo come il pane" su Nintendo Switch, tanto che lui stesso è rimasto sorpresa dai risultati che gli sono stati comunicati.

"Mi hanno riferito che Yakuza Kiwami sta vendendo come il pane su Nintendo Switch, il che ovviamente è fantastico", ha detto Yokoyama. "I dirigenti dell'azienda avevano stimato i numeri precisi, io li ho mancati per un soffio, magari ho analizzato la cosa in maniera un po' troppo conservativa."

"Questo riscontro è entusiasmante. Sono passati venti anni da quando ho realizzato il primo capitolo di Yakuza e poi è stato rivisitato con Kiwami, ma parliamo di una versione già pubblicata su diverse piattaforme e da diverso tempo, così credevo che ormai tutti lo avessero già giocato."

"Stavolta, tuttavia, con la serie su Prime Video e tutto ciò che è successo, il gioco è approdato su Nintendo Switch. Una semplice conversione, disponibile solo in digitale (...) ma sono davvero felice che le persone ci stiano giocando di nuovo, perché realizzare remake è difficile, così come è difficile vendere di nuovo lo stesso titolo."

"Per questo sono pieno di gioia. Credo che tanta gente voglia rigiocare Yakuza Kiwami su Nintendo Switch, e io stesso l'ho scaricato perché è bello poterselo portare dietro."