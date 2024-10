Call of Duty: Black Ops 6 è disponibile e il nuovo trailer ne celebra il lancio

Il nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 6 celebra il lancio del gioco, disponibile ora su PC, PlayStation e Xbox, con un montaggio che si sofferma su alcune sequenze della campagna single player ma anche sugli eventi organizzati in giro per il mondo in occasione dell'uscita.

Il concetto è molto chiaro: come ogni anno, ci troviamo di fronte a una delle produzioni più importanti e popolari dell'intera industria videoludica, e Microsoft punta in maniera particolare sul successo di Black Ops 6 anche per rilanciare gli abbonamenti a Xbox Game Pass.

Quali saranno effettivamente le capacità del gioco in tal senso lo scopriremo solo fra qualche giorno, ma per il momento c'è grande entusiasmo attorno a un comparto single player fra i migliori di sempre per la serie, il che rappresenta di per sé un traguardo straordinario.