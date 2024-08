The Spectrum è il nuovo retro hardware di Retro Games, che uscirà con 48 giochi preinstallati

Finalmente è stato svelato quale sarà il prossimo retro hardware di Retro Games: il The Spectrum, ossia una riproduzione moderna dello ZX Spectrum. Stiamo parlando della compagnia del TheC64 e dell'A500 mini, ormai dei veri e propri specialisti del settore delle mini console e delle riproduzioni dei computer d'epoca. The Spectrum sarà lanciato il 22 novembre 2024 e avrà 48 giochi preinstallati. Costerà 89,99 sterline. Non conosciamo ancora quale sarà il prezzo in Italia.