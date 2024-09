To the Moon ha una data d'uscita su PS5 e Xbox Series X|S, la commovente avventura arriva il mese prossimo

Il publisher Serenity Forge e il team di sviluppo Freebird Games hanno annunciato la data di uscita di To the Moon su PS5 e Xbox Series X|S, con la versione per le nuove console in arrivo l'8 ottobre al prezzo di 9,99 dollari.

La commovente avventura costruita con RPG Maker è già disponibile da molto tempo su PC, giunto poi su Nintendo Switch e anche piattaforme mobile, ma non era ancora arrivata sulle altre console domestiche, con il lancio su PS5 e Xbox Series X|S che è ormai vicino, a quasi 14 anni di distanza dalla pubblicazione originale.

Nonostante l'estetica richiami i JRPG classici, To the Moon è a tutti gli effetti un'avventura narrativa totalmente improntata sul racconto, ed è peraltro un titolo dotato di una notevole qualità nella scrittura, in grado di toccare temi alquanto profondi.