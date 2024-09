Il nuovo video diario su Slitterhead ci porta a Kowloon, il mitico quartiere di Hong Kong fa da scenario

A dire il vero, la città murata che ancora risulta visibile nel gioco è stata demolita negli anni 90, ma rappresenta ancora un elemento iconico di Hong Kong (ne sono stati conservati alcuni elementi nel Walled City Park) ed è stata utilizzata da Bokeh come scenario ideale per il suo nuovo action.

Personaggi rari e particolari

Tra gli stretti vicoli di Kowloon e i suoi edifici sovrapposti si celano gli Slitterhead, le creature che prendono possesso degli umani trasformandoli in mostri famelici e contro cui deve combattere Hyoki.

Essendo un essere senza una forma propria, anche quest'ultimo deve prendere possesso di vari soggetti per potersi spostare, interagire e combattere.

Gli sviluppatori hanno illustrato nel nuovo diario anche la presenza di alcuni elementi "rari" tra gli umani che il protagonista può possedere: per esempio, Alex e Julee sono due personaggi che si incontrano durante la storia e hanno un peso particolare, rispetto ai normai umani sacrificabili.

Julee viene salvata da Hyoki e si rivela essere una combattente eccezionale, in grado di sconfiggere gli Slitterhead con i suoi artigli retrattili, mentre Alex è un "cacciatore", una misteriosa figura armata e mascherata, decisa a fare piazza pulita dei parassiti.

Personaggi come questi consentono al giocatore di sfruttare armi e poteri speciali, in modo da combattere in maniera più efficace contro le creature. Per il resto, di recente abbiamo visto un video gameplay di oltre 20 minuti di Slitterhead, mentre ulteriori dettagli possono essere trovati nell nostro approfondimento sul nuovo gioco del creatore di Silent Hill.