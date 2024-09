Uno splendido cosplay di Naruto riunisce tutto il Team 7 con Kakashi

Nonostante Naruto sia finito da un pezzo e Masashi Kishimoto sia passato oltre, proseguendo la storia di Boruto, è indubbio che i personaggi della serie originale continuino ad essere amatissimi, come dimostra anche questo splendido cosplay su Naruto e il Team 7, insieme a Kakashi.

Si tratta di una reinterpretazione davvero molto fedele, effettuata da quattro cosplayer giapponesi sotto la direzione di Bakuto7727, autrice delle foto in questione, che mette in scena alcuni momenti tipici dell'addestramento dei protagonisti della serie.

Il Team 7, come ben sa chiunque abbia seguito un po' di Naruto, è la prima squadra di cui ha fatto parte il protagonista all'epoca dell'addestramento per diventare Chunin, composta dal personaggio in questione insieme a Sasuke e Sakura, guidati dal maestro Kakashi.