George R.R. Martin risponde alle critiche dopo all'annuncio del suo nuovo progetto che non è Winds of Winter

George R.R. Martin risponde alle critiche

"Lo so, lo so. Alcuni di voi si incazzeranno per questo, come per tutto ciò che annuncio qui e che non riguarda Westeros o Winds of Winter", ha scritto Martin nel post sul blog. Ha poi parafrasato alcuni dei commenti brutali che ha visto online: "Avete rinunciato a me o al libro. Non finirò mai Winds of Winter. Se lo faccio, non finirò mai A Dream of Spring. Se lo finirò, non sarà niente di buono. Dovrei chiedere a qualche altro scrittore di sostituirmi... Tanto morirò presto, perché sono così vecchio".

"Ho perso ogni interesse per A Song of Ice and Fire decenni fa", continua a parafrasare i propri lettori. "Non me ne frega più niente di scrivere, me ne sto seduto a spendere i miei soldi. Ho curato anche i libri di Wild Cards, ma voi odiate Wild Cards. Puoi anche odiare tutto il resto che ho scritto, i vincitori e i perdenti degli Hugo... A te non interessa nient'altro che Winds of Winter. Me l'hai detto abbastanza spesso".

"Il fatto è che a me importa di loro", prosegue Martin. "E mi importa anche di Westeros e di Winds of Winter. Gli Stark, i Lannister e i Targaryen, Tyrion e Asha, Dany e Daenerys, i draghi e i lupi, mi importa di tutti loro. Più di quanto possiate immaginare".

George R.R. Martin ha collaborato anche per la lore di Elden Ring

Per Martin questo nuovo film, A Dozen Tough Jobs, è però probabilmente altrettanto significativo quanto The Winds of Winter. In precedenti post sul blog e nel suo libro Dreamsongs, Martin ha descritto la sua lunga amicizia con Waldrop.

I due si sono conosciuti da bambini attraverso le fanzine di fantascienza e si sono scritti per il resto della loro vita. Waldrop è morto nel gennaio del 2024 e Martin ha scritto di quanto sia rimasto scosso da questa perdita. L'adattamento dell'opera di Waldrop è in parte un modo per onorare l'amico, possiamo supporre. Anche non fosse, Martin ovviamente ha la libertà di fare quel che vuole e non deve decidere la propria scaletta di lavoro secondo le richieste dei fan.

Perlomeno, George R.R. Martin non è stato coinvolto in Elden Ring: Nightreign quindi non ci ha perso tempo.