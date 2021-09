Nintendo Direct settembre 2021: seguitelo con noi in diretta su Twitch, questa sera!

Il Nintendo Direct di settembre 2021 è finalmente realtà e si terrà proprio questa sera, a partire da mezzanotte: seguitelo insieme a noi nella nostra diretta su Twitch, dove commenteremo e approfondiremo i vari annunci e le presentazioni che si svolgeranno durante l'evento.

L'appuntamento con la redazione e il Nintendo Direct è dunque sul canale Twitch di Multiplayer.it, poco prima della mezzanotte tra il 23 e il 24 settembre, ovvero stanotte, per seguire insieme il nuovo e atteso evento di presentazione da parte di Nintendo.

Ovviamente non ci sono informazioni precise al riguardo, ma sappiamo che il tutto durerà 40 minuti dunque abbastanza per una presentazione di quelle belle ricche, considerando i ritmi standard dei Nintendo Direct, e che si concentrerà principalmente sui giochi in arrivo questo inverno su Nintendo Switch.

Nel frattempo, sono emersi anche dei possibili indizi sui contenuti dell'evento: si è parlato del ritorno di una serie storica su Nintendo Switch e anche della possibilità che un gioco attesissimo si mostri per la prima volta proprio stasera, tanto per non andare proprio nel dettaglio e rovinare la sorpresa (ma potete cliccare sui link per scoprire di cosa si tratti).

D'altra parte, la lineup invernale di Nintendo Switch potrebbe contenere davvero delle grandi sorprese, tra le quali potrebbero esserci anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Splatoon 3, dunque è lecito aspettarsi una bella quantità di sorprese, annunci, trailer e altro.

Appuntamento fissato per questa sera a partire da mezzanotte, dunque, non mancate!