Il ritorno di una serie storica su Nintendo Switch trapela prima del Nintendo Direct

Sembra che una serie storica sia destinata a fare ritorno su Nintendo Switch, all'interno della lineup di giochi che verranno annunciati all'interno del Nintendo Direct, che ricordiamo andrà in scena questa notte a partire da mezzanotte e dovrebbe presentare principalmente le novità previste per la console in questo inverno, ovvero Kirby, con un nuovo capitolo della serie "regolare" sulla console.

Non ci sono informazioni al riguardo, ma il leak sembra arrivare direttamente dal sito giapponese di Nintendo, dunque la fonte sembra proprio essere affidabile. Il titolo nipponico si traduce più o meno come Kirby: Discovery of the Stars e si tratterebbe di un nuovo capitolo della serie per Nintendo Switch, in arrivo nel 2022.



Non c'è ancora una data di uscita né ulteriori dettagli sul gioco in questione, che si è mostrato finora solo con il titolo e un'illustrazione, ma è altamente probabile che una presentazione completa possa avvenire nel corso del Nintendo Direct di questa notte.

La possibilità di un nuovo gioco in arrivo su Kirby era già emersa lo scorso agosto, quando vari utenti avevano notato strani movimenti e cambiamenti nel sito ufficiale dedicato alla serie, e d'altra parte sapevamo da tempo che HAL Laboratory stava preparando un ritorno in grande stile per il celebre personaggio rosa di Nintendo.

Dopo il capitolo della serie "regolare" Kirby: Star Allies, su Nintendo Switch abbiamo avuto altri due titoli dedicati al personaggio in questione, Super Kirby Clash e Kirby Fighters 2, entrambi spin-off impostati su gameplay piuttosto diversi dalla tradizione.