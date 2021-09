GFN Thursday: 12 novità tra cui Kena: Bridge of Spirits e World War Z: Aftermath su GeForce Now

NVIDIA celebra questo GFN Thursday con l'arrivo di 12 nuovi titoli di cui 5 usciti negli ultimi tre giorni. Parliamo di Kena: Bridge of Spirits, Sable, World War Z: Aftermath, Beyond Contact e Sheltered 2 che porta il numero dei titoli pubblicati dal Team 17, e presenti sulla piattaforma NVIDIA GeForce Now, a quota 40. Da qui i riflettori puntati sullo sviluppatore di Worms che negli anni si è allargato diventando un publisher con un buon occhio per i titoli interessanti.

Il ricco catalogo del Team 17 disponibile su NVIDIA GeForce Now

Tra i nuovi titoli disponibili su NVIDIA GeForce Now ci sono anche il sempiterno EVE Online, il divertente Darwin Project e anche The Escapists, non proprio recente, ma disponibile come gioco gratuito su Epic Games dal 23 al 30 settembre. Tornando al Team 17, Sheltered 2 si unisce a recenti aggiunte come Honey I Joined a Cult e Hell Let Loose, un entusiasmante e coinvolgente sparatutto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Di seguito la lista completa dei titoli aggiunti al catalogo GeForce Now: