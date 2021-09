Nintendo Direct: un gioco attesissimo si mostrerà per la prima volta, per un leak

Un altro indizio proveniente da un leak da parte della stessa Nintendo sembra indicare la presenza di un gioco molto atteso per Nintendo Switch al Nintendo Direct di questa notte, ovvero nientemeno che Bayonetta 3.

Non ci sono informazioni ufficiali al riguardo, ma un piccolo indizio che però potrebbe essere molto esplicito: la lineup dei titoli in uscita nel 2022 per Nintendo Switch è stata aggiornata proprio in queste ore dalla casa di Kyoto e ora mostra l'action game di PlatinumGames tra i giochi in arrivo.

Ovviamente non c'è ancora una data di uscita precisa né informazioni dettagliate, ma si tratta del primo movimento ufficiale sul gioco in questione da parte di Nintendo, che avviene proprio in corrispondenza del nuovo Nintendo Direct di settembre.

Nintendo Switch, il sito giapponese di Nintendo ha aggiornato la lineup prevista per il 2022

Tutto questo fa pensare alla possibilità che Bayonetta 3 possa essere finalmente mostrato durante l'evento di presentazione, e sarebbe anche l'ora considerando quanto il gioco è atteso spasmodicamente dalla community, dopo essere stato annunciato con un breve teaser contenente solo il logo ormai quattro anni fa.

Da diverso tempo, PlatinumGames manda messaggi in codice su Bayonetta 3, sostenendo in particolare che vorrebbe mostrarlo, ma non può, presumibilmente perché è Nintendo, come publisher, a decidere quanto sia il momento giusto. Hanno comunque sempre continuato a ribadire che lo sviluppo procede bene, dunque potrebbe essere finalmente giunto il momento per dare prova di quanto riferito finora.

Nella lineup del 2022 di Nintendo Switch risultano anche Splatoon 3, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e Mario + Rabbids: Sparks of Hope, dunque potrebbe esserci spazio anche per quest'altri giochi nel Nintendo Direct di questa notte.