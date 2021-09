GI Joe, nuovo gioco in sviluppo da Wizards of the Coast

Un nuovo videogioco di GI Joe è in via di sviluppo presso uno studio novello formato dall'editore Wizards of the Coast, lo stesso dei brand Magic: The Gathering e Dungeons & Dragons. Per adesso il progetto non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma la pagina delle offerte di lavoro di Wizards of the Coast sta apertamente cercando sviluppatori che aiutino con un "action adventure 3D AAA in terza persona ambientato nell'universo di GI Joe". Diciamo che non è molto fraintendibile.

Lo studio di sviluppo del nuovo GI Joe ha base a Raleigh-Durham, in North Carolina, che è anche il quartier generale di Epic Games, lo sviluppatore di Fortnite e dell'Unreal Engine. Leggendo gli annunci si parla di combattimenti di qualche tipo e di sistemi di progressione. Purtroppo i dettagli sono molto vaghi, quindi non c'è da approfondire.

Perché Wizards of the Coast sta realizzando un gioco di GI Joe? Perché è parte di Hasbro e perché da tempo ha avviato la gestazione di un suo polo di sviluppo, quindi per il gruppo deve essere stata la scelta più naturale affidargli il gioco. Il franchise GI Joe è stato più volte tradotto in videogiochi. Del resto è pieno di buoni e cattivi che si sparano addosso, quindi cosa chiedere di più per realizzare un action?