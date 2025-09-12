Assassin's Creed Shadows è al prezzo minimo storico su Amazon, in tempo per il nuovo aggiornamento e DLC

Gli sconti di Amazon Italia ci garantiscono sempre promozioni molto interessanti e ora potete risparmiare utilizzando l'offerta per Assassin's Creed Shadows Limited Edition , proprio in tempo per l'arrivo del nuovo aggiornamento e del DLC. Il prezzo attuale è più basso del 38% rispetto al prezzo consigliato indicato da Amazon. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo attualmente proposto dalla piattaforma è il più basso di sempre . Amazon segnala che il prezzo consigliato è pari a 79,99€. Per quanto riguarda invece la spedizione, viene gestita da Amazon.

Che gioco è Assassin's Creed Shadows e cosa include la Limited Edition

Assassin's Creed Shadows è il più recente gioco della serie di Assassin's Creed di Ubisoft e porta i giocatori in Giappone, permettendo di interpretare due personaggi: Naoe, una shinobi che punta sull'agilità e la furtività, e Yasuke, un pesante e potente guerriero che sa usare armi massicce. Ci permette di esplorare un ampio mondo aperto con diverse stagioni e orari della giornata, godendoci città antiche e ambienti naturali mozzafiato.

La versione Limited Edition - che ricordiamo è una esclusiva di Amazon Italia - propone al proprio interno il gioco completo e anche il "Pacchetto personaggio Sekiryu (Naoe)" che propone un costume per la donna, una skin di un dragone per la cavalcatura, un'arma e un ciondolo di categoria Leggendaria.