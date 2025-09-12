Hollow Knight: Silksong: tutte le abilità di Hornet e dove ottenerle

Rispetto ad altri metroidvania, ma soprattutto al capitolo precedente, Hollow Knight: Silksong ha alzato parecchio l'asticella sul fronte dei potenziamenti, costruendo un arsenale per la protagonista Hornet che mette sul piatto davvero tante abilità. Ovviamente, il recupero di queste tecniche è proprio ciò che permette di proseguire nell'avventura, perché l'ottenimento di ogni tecnica apre nuovi percorsi d'esplorazione che consentono d'accedere a diverse aree principali e opzionali. Non è possibile finire Silksong senza aver recuperato tutti i potenziamenti più importanti, e non è possibile esplorare l'interezza di Lungitela senza aver ottenuto quelli facoltativi. In questa guida alle abilità di Hollow Knight: Silksong vediamo la posizione di tutti i power-up per Hornet.

Le abilità di Hornet I potenziamenti permanenti di Hornet si dividono in due categorie: ci sono le Arti Ancestrali, ovvero delle capacità legate prevalentemente all'esplorazione, e le Abilità Seta, delle tecniche orientate al combattimento che però potrebbero anche interagire con lo scenario. In questa guida tratteremo solamente le Arti Ancestrali, visto che sono quelle che regolano il sistema di progressione di Hollow Knight: Silksong e sono indispensabili per raggiungere i titoli di coda.

Scatto La prima vera Arte Ancestrale di Silksong consente a Hornet di scattare tenendo premuto il grilletto destro del controller e apre già diverse strade di Lungitela. Indispensabile per proseguire nell'avventura, si ottiene alle Piattafonde, tendenzialmente la terza regione che s'incontra una volta iniziata l'avventura.

Planata Il potenziamento per il mantello di Hornet si ottiene completando un Desiderio (una missione secondaria) che diventa disponibile raggiungendo i Campi Ermi, la quarta regione dell'avventura. C'è una piccola capanna con un NPC che vi chiederà di recuperare per lei il tessuto dei mantelli dei pellegrini, e una volta completata la missione potrete utilizzare la nuova mantella per planare e soprattutto per risalire le correnti ascensionali, che proprio in quest'area vi consentiranno di proseguire nel vostro viaggio verso la Cittadella.

Wall-Jump I veterani di Hollow Knight, probabilmente, non vedevano l'ora di rimettere le mani su questo strumento imprescindibile per sbloccare nuovi sentieri. Una volta completata la regione di Terruggiosa avrete accesso a Cuorcampana, ma per salvare il villaggio dovrete attraversare Carapiano: proprio qui, in cima alla regione, si nasconde la tecnica per potersi appendere ai muri ed esplorare anche gli angoli più remoti di Lungitela.

Aghironda L'Aghironda è uno strumento molto interessante che permette a Hornet di suonare la sua tela. Una delle funzioni principali è quella di aprire le porte sigillate dei Tessinidi, ovvero i nidi delle tessitrici disseminati nel mondo di gioco. Nella grotta in cui comincia l'avventura, sotto Borgomuschio, c'è per esempio un Tessinido molto importante da aprire. Non è finita qui: suonando l'Aghironda accanto agli NPC e a corpi senza vita è possibile generare delle interazioni, leggere ricordi ed emozioni di diversi personaggi, ma anche accedere a chicche nascoste. Per esempio si può usare l'Aghironda per chiamare la bestia per il viaggio rapido senza utilizzare l'apposito meccanismo. Per ottenerla basta sconfiggere il boss sopra Cuorcampana.

Colpo Caricato Eccoci arrivati a un'abilità opzionale: il Colpo Caricato, tecnica che cambia a seconda dell'Emblema equipaggiato e che può fornirvi una grossa mano in combattimento. Impararla è piuttosto semplice: vi basta raggiungere la capanna della Puntaspilli, guerriera che si nasconde all'estremità sinistra di Gradini Perduti. Anziché procedere verso la Cittadella, seguite il percorso con il vento forte e dopo una fase di platforming potrete partecipare a una lezione con questa stramba insegnante.

Rampino Il Rampino è indispensabile per completare la missione principale della Cittadella e richiede di avere accesso ai piani inferiori delle Fonderie, quindi ci vorrà un po' prima che possiate metterci le mani sopra. Ci sono diversi accessi a piani bassi delle Fonderie che segnaleremo nell'immagine qui sotto, dopodiché non dovrete fare altro che raggiungere il Calderone. Questa è una straordinaria abilità di movimento che non è utile solamente nella navigazione, ma si rivela uno scatto eccezionale in combattimento, quindi non dimenticatevi di utilizzarlo in battaglia.

Doppio Salto (Opzionale) Il Doppio Salto è un'abilità pressoché opzionale che però porta un impatto enorme nell'esplorazione, consente di fare molta meno fatica nelle fasi di platforming e garantisce l'accesso ad aree opzionali come il Memorium, i Dotti Putridi e altri luoghi essenziali per completare al 100% l'avventura. Si trova nel Monte Fatato, all'estrema sinistra della Cittadella, subito dopo la Stele, e richiede per forza di avere ottenuto il Rampino. Il Monte Fatato è una mappa interamente dedicata al platforming, una sfida non eccessivamente difficile che vi premierà con questa ricompensa.

Rigenerazione della Seta (Opzionale) La Rigenerazione della Seta è un'abilità opzionale che si può ottenere solo rispettando una condizione, ovvero aver ottenuto tutti e sette gli Emblemi per Hornet, ovvero: Cacciatrice, Agreste, Errante, Bestia, Artefice, Strega, Sciamana. Una volta recuperate tutte quante, bisogna raggiungere Eva nel Tessinido Atla (sotto Grottamuschio, aprendo la porta suonando l'Aghironda) per ottenere questa capacità. Quando ci si siede su una panchina, la Seta si ricarica automaticamente al massimo.

Volo (Opzionale) Anche se non si può parlare propriamente di Volo ma di un super-scatto verso l'alto, questa è l'abilità di mobilità più potente di Hornet. Si può ottenere solamente nell'Atto 3 di Silksong. Se non l'avete sbloccato, potete seguire la nostra guida. La prima parte dell'Atto 3 vi condurrà in una nuova regione sotterranea, l'Abisso, nella quale potrete sbloccare questa abilità ed esplorare il resto delle regioni di Lungitela.

Richiamo della Bestia (Opzionale) Anche il richiamo della Bestia è un'abilità opzionale che si può ottenere solamente durante l'Atto 3, è legato alla trama principale di Silksong e renderà la navigazione della mappa decisamente più semplice: suonando questa canzone con l'Aghironda potrete teletrasportarvi istantaneamente al punto di viaggio rapido più vicino, cosa che vi consentirà di risparmiare tantissimo tempo negli spostamenti.