DualSense nella variante Chroma Pearl ad un super prezzo su Amazon: approfitta della promo attiva

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sulla variante Chroma Pearl del DualSense per PS5. L'offerta prevede uno sconto attivo del 19% che fa calare il prezzo del controller a 64,99€. Acquistalo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il DualSense, in questa versione, Chroma Pearl combina l'innovazione del controller Sony con una finitura esclusiva e sofisticata. La colorazione perlata con riflessi cangianti conferisce un aspetto elegante e moderno, capace di distinguersi in qualsiasi setup di gioco. Oltre al design, il controller mantiene tutte le tecnologie che hanno reso celebre il DualSense fino ad oggi.
Ulteriori dettagli tecnici
Presenti, dunque: il feedback aptico che riproduce sensazioni realistiche legate alle azioni su schermo, dai passi su superfici diverse al rinculo delle armi, i grilletti adattivi che modulano la resistenza in base alle situazioni, restituendo un livello di immersione senza precedenti.
Il microfono integrato con tasto mute e l'altoparlante interno ampliano le possibilità di comunicazione e di coinvolgimento, mentre l'ergonomia rimane confortevole anche nelle sessioni più lunghe. Si tratta di uno dei controller più innovativi di sempre e che, purtroppo, non sempre viene sfruttato a dovere all'interno dei titoli del catalogo di PS5.