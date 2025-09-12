DualSense nella variante Chroma Pearl ad un super prezzo su Amazon: approfitta della promo attiva

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sulla variante Chroma Pearl del DualSense per PS5. L'offerta prevede uno sconto attivo del 19% che fa calare il prezzo del controller a 64,99€. Acquistalo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Il DualSense, in questa versione, Chroma Pearl combina l'innovazione del controller Sony con una finitura esclusiva e sofisticata. La colorazione perlata con riflessi cangianti conferisce un aspetto elegante e moderno, capace di distinguersi in qualsiasi setup di gioco. Oltre al design, il controller mantiene tutte le tecnologie che hanno reso celebre il DualSense fino ad oggi.