Arc Raiders sembra essere partito alla grande, a giudicare dai server già in crisi per la ressa di giocatori

Sembra proprio che Arc Raiders sia partito alla grande, per così dire, considerando che la ressa di giocatori online ha già messo in crisi i server: sebbene i problemi tecnici non siano mai piacevoli, questi evidentemente sono il risultato di un lancio di successo.

Arc Raiders è ufficialmente disponibile da oggi e, già pochi minuti dopo il suo lancio ufficiale, potevano già emergere i primi problemi a segnalare un sovraccarico dei server: lo screenshot riportato qui sotto mostra una schermata che ha accolto molti giocatori già nei primi minuti, con un "Online connection error" che sembra piuttosto esplicito.

In effetti, gli utenti contemporanei online su Steam superano già i 170.000 nel momento in cui scriviamo, a dimostrazione di un'ottima accoglienza per il gioco di Embark Studios, che essendo un live service ha un'estrema necessità di un'ampia popolazione attiva online.