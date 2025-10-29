ARC Raiders esce tra Battlefield 6 e Call of Duty: Black Ops 7, ma per gli sviluppatori non è un problema

ARC Raiders sarà disponibile da domani, giovedì 30 ottobre, su PS5, Xbox Series X|S e PC. Una data di uscita considerata da molti "folle" , in quanto proprio nel mezzo tra il lancio di Battlefield 6 (10 ottobre) e Call of Duty: Black Ops 7 (14 novembre), due sparatutto colossali e attesissimi che rischiano di oscurare il debutto dell'extraction shooter firmato Embark Studios.

Per Sonderlund serve "un elemento di attrazione"

"Lo so. È pura follia", ha detto scherzosamente Soderlund in un'intervista con The Game Business. "La gente potrebbe guardare tutto questo e dire: "Ma che diamine stanno facendo?". Abbiamo dedicato molto tempo ad analizzare la situazione da diverse prospettive e, nel bene o nel male, crediamo che il gioco possa essere lanciato adesso. È l'inizio di un lungo viaggio. Da qualche parte bisogna pur cominciare."

A ogni modo, ARC Raiders sta avendo molto seguito e con ogni playtest l'interesse di giocatori e content creator non ha fatto che aumentare. Ad esempio, l'open beta che si è svolta nelle scorse settimane ha registrato un picco di quasi 190.000 giocatori contemporanei solo su Steam. Per Soderlund, il segreto è quello di puntare sempre a creare qualcosa che abbia un impatto reale o introduca innovazione nel genere, a suo avviso l'unico modo per convincere i giocatori a lasciare ciò che già conoscono. Nel caso di ARC Raiders, il team ha cercato di costruire un titolo che fosse facile da approcciare da chiunque, ma al tempo stesso ricco di contenuti e meccaniche in grado di coinvolgere neofiti ed esperti.

"Credo che tutto si riduca al non essere così compiacenti da pensare di poter creare qualcosa senza avere un impatto significativo o introdurre innovazioni. Dobbiamo portare qualcosa che catturi l'attenzione. E se abbiamo fatto un buon lavoro, forse le persone resteranno. Ma affinché si allontanino da ciò che stanno già giocando, serve un elemento di attrazione."

"Un paio d'anni fa ero preoccupato per Arc Raiders e per la possibilità che trovasse il suo pubblico. Quando abbiamo lanciato il test tecnico, all'inizio della primavera, siamo rimasti sbalorditi dal numero di persone che ci hanno giocato. Ovviamente abbiamo fatto del nostro meglio per promuoverlo, ma è diventato uno di quei casi in cui il passaparola ha fatto il resto. Ne siamo rimasti colpiti. È la prova del lavoro svolto dal team nel creare qualcosa di complesso ma accessibile. Qualcosa di facile da giocare, ma con una grande profondità di gameplay."