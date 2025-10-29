0

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si aggiorna per Halloween: bug in meno e skin a tema in più

The Chinese Room ha pubblicato un aggiornamento di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 che aggiunge dei nuovi contenuti per Halloween.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   29/10/2025
Phyre, la protagonista di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha ricevuto appena ricevuto l'aggiornamento 1.02, arrivato giusto in tempo per festeggiare Halloween, tra bug rimossi e skin a tema aggiunte. Si tratta di un pacchetto gratuito, che farà la gioia di tutti quelli che stanno apprezzando questa nuova avventura vampirica.

L'aggiunta di maggior spicco sono i 24 nuovi modi per personalizzare l'aspetto di Phyre, la o il protagonista dell'avventura. Si parla di 8 nuove acconciature, 8 nuovi stili di trucco e 8 nuovi colori per gli occhi.

Le novità

Chiaramente non è tutto qui, perché la patch include anche miglioramenti alla qualità della vita e risolve numerosi bug, mentre gli sviluppatori continuano a lavorare su ulteriori novità, seguendo i feedback dei giocatori.

La promessa fatta è che continueranno "a pubblicare aggiornamenti e patch regolari per tutto il 2025 e anche nel 2026."

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, la recensione di un gioco narrativamente eccellente, ma che perde del sangue Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, la recensione di un gioco narrativamente eccellente, ma che perde del sangue

Tra le novità in arrivo si parla della possibilità di regolare il campo visivo (FOV), di nuove opzioni per salvare la partita, di livelli di difficoltà personalizzabili, con la possibilità di seguire soltanto la storia di Phyre dopo la prima partita (così da poter compiere scelte narrative diverse). Ci saranno anche altre opzioni di personalizzazione, non meglio specificate.

Infine, gli sviluppatori hanno invitato tutti a continuare a inviare i loro feedback, perché faranno il possibile per accontentare tutti.

Per il resto, vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

