Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 si aggiorna per Halloween: bug in meno e skin a tema in più

L'aggiunta di maggior spicco sono i 24 nuovi modi per personalizzare l'aspetto di Phyre , la o il protagonista dell'avventura. Si parla di 8 nuove acconciature, 8 nuovi stili di trucco e 8 nuovi colori per gli occhi.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha ricevuto appena ricevuto l'aggiornamento 1.02 , arrivato giusto in tempo per festeggiare Halloween , tra bug rimossi e skin a tema aggiunte. Si tratta di un pacchetto gratuito, che farà la gioia di tutti quelli che stanno apprezzando questa nuova avventura vampirica.

Le novità

Chiaramente non è tutto qui, perché la patch include anche miglioramenti alla qualità della vita e risolve numerosi bug, mentre gli sviluppatori continuano a lavorare su ulteriori novità, seguendo i feedback dei giocatori.

La promessa fatta è che continueranno "a pubblicare aggiornamenti e patch regolari per tutto il 2025 e anche nel 2026."

Tra le novità in arrivo si parla della possibilità di regolare il campo visivo (FOV), di nuove opzioni per salvare la partita, di livelli di difficoltà personalizzabili, con la possibilità di seguire soltanto la storia di Phyre dopo la prima partita (così da poter compiere scelte narrative diverse). Ci saranno anche altre opzioni di personalizzazione, non meglio specificate.

Infine, gli sviluppatori hanno invitato tutti a continuare a inviare i loro feedback, perché faranno il possibile per accontentare tutti.

Per il resto, vi ricordiamo che Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.