YouTube dice addio alla pagina delle Tendenze dopo 10 anni: è la fine di un'era, cosa cambia ora?

Oggi gli utenti trovano video popolari attraverso altri strumenti , come i consigli personalizzati, la sezione Shorts, le ricerche, i commenti e le Community. Questa mossa dimostra la consapevolezza, da parte della piattaforma, di come si muove e agisce la propria utenza.

Dopo quasi 10 anni, YouTube ha deciso di dire addio alla sua storica pagina delle Tendenze, uno spazio che mostrava i video virali del momento . La piattaforma ha annunciato che la sezione sarà eliminata nelle prossime settimane. La decisione nasce dal fatto che oggi i contenuti vengono scoperti in modo diverso rispetto al passato. Secondo YouTube, negli ultimi cinque anni le visite alla pagina Tendenze sono calate notevolmente .

La storia delle Tendenze su YouTube

Lanciata nel 2015, la pagina delle Tendenze era pensata per raccogliere in un unico spazio i video più visti del momento. Col tempo, è stata integrata nella scheda Esplora, ma il modo in cui la gente guarda e scopre video su YouTube è molto cambiato. Oggi ci sono tanti micro-trend e community specifiche, impossibili da rappresentare con una sola lista generale.

YouTube ha quindi deciso di concentrarsi su classifiche più mirate, come quelle disponibili su YouTube Charts, che mostrano video di tendenza divisi per categorie: musica, podcast, trailer cinematografici e altro. Inoltre, la piattaforma continuerà a proporre video suggeriti in base agli interessi degli utenti.