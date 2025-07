Un attore di Clair Obscur: Expedition 33 svela il segreto del motion capture di François

Clair Obscur: Expedition 33 è sicuramente uno dei migliori giochi del 2025, capace di affascinare grazie alla sua storia e al suo gameplay. In particolare, i personaggi sono risultati essere azzeccatissimi, sia per caratterizzazione, sia per recitazione. Ma se dovrebbe essere abbastanza chiaro come sono stati realizzati quelli umani, lo è meno capire come è stato creato un personaggio come François. In particolare, com'è stato animato? Maxence Cazorla, l'attore del motion capture di Gustave, Verso e Renoir, nonché doppiatore inglese di Esquie, ha svelato che, in realtà, non c'è voluto moltissimo.