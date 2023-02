The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è sia l'inizio che la fine della storia di Link?

Questa sera alle 23 verrà trasmesso il consueto Nintendo Direct di febbraio che, per stessa dichiarazione dell'azienda giapponese, mostrerà i giochi in uscita nella prima metà dell'anno. Praticamente impossibile che non ci sia The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in arrivo il 12 maggio, séguito di quello che, dalla critica, è stato considerato il miglior gioco dello scorso decennio. Non sappiamo se sarà l'ultimo trailer prima della pubblicazione, quindi dell'ultima volta di cui sentiremo parlare del gioco prima del 12 maggio, oppure di un atto prodromico a un Direct specifico su The Legend of Zelda (non sarebbe una scelta inusitata).

Per certo, tuttavia, sappiamo due cose. Pur riutilizzando lo stesso engine di Breath of the Wild, Tears of the Kingdom sarà il secondo episodio home console, escludendo capitoli portatili e remake (e spin-off), con maggiore distanza temporale dal predecessore: più di sei anni. Nonostante sia stato presentato nel 2019 e tre/quattro trailer/teaser trailer, non sappiamo quasi niente del gioco, se non che ci saranno delle isole volanti, e Link avrà almeno tre nuove capacità. Poco altro, in pratica; Nintendo ha mantenuto un grande riserbo su questa produzione, e la nostra sensazione è che non sia sintomo di insicurezza, bensì del sentimento esattamente opposto.

La teoria che vi proponiamo, che riguarda l'impostazione di Tears of the Kingdom, nonché della collocazione stessa del gioco nella caotica timeline della serie, non è venuta in mente soltanto a noi; basti pensare che è stata recentemente condivisa da uno dei più seguiti youtuber a tema zeldiano, Zeltik, e non è l'unico - ne parleremo tra poco - ad averla presa in considerazione. Avevamo accennato a questa possibilità qualche mese fa, in una puntata de la Bustina di Lakitu su Tears of the Kingdom. The Legend of Zelda è sempre stata una saga ciclica, rituale, una serie che ha riproposto - in epoche differenti - le stesse tematiche. In tutta la sua storia, quantomeno limitatamente ai capitoli principali, soltanto tre - quattro col prossimo - sono i seguiti diretti: gli altri giochi propongono degli enormi salti temporali, con diversi Link a difendere altrettante Hyrule.

Quale sarebbe questa teoria? Ebbene: Tears of the Kingdom potrebbe essere davvero ciclico nel vero senso dalla parola. Breath of the Wild è l'ultimo The Legend of Zelda in linea temporale, l'episodio che ha unificato le dispersive diramazioni della storia e Tears of the Kingdom ne è un seguito diretto. Quindi, per forza di cose, sarà l'ultimo episodio della serie (cronologicamente parlando). E se, al contempo, fosse anche il primo? Se la sua storia trattasse sia gli eventi dopo Breath of the Wild, sia quelli prima di Skyward Sword?